Виртуальный Audi e-tron Vision Gran Turismo оказался реальной моделью

Немецкая автомобилестроительная компания Audi накануне презентовала прототип суперкара e-tron Vision Gran Turismo. Данный автомобиль является виртуальной моделью для игры Gran Turismo Sport. Однако, как оказалось, Audi e-tron Vision имеет вполне реальный концепт-кар.





Сейчас на трассе в Нойбурге проходят тесты Audi e-tron Vision, который ранее расценивался как виртуальный суперкар для компьютерной игры. Дизайнеры, работая на экстерьером автомобиля, вдохновлялись гоночной версией Audi 90 Quattro IMSA GTO 1989 года. Под капотом у Audi e-tron Vision расположились три электрических мотора, два из которых расположены на задней оси, а один приводит в движение передние колеса. В сумме они дают внушительные 816 лошадиных сил. При весе 1450 килограммов, концепт-кар способен набрать первую сотню всего за 2,5 секунды. Кроме того, как отметили разработчики, прототип можно укомплектовать полным приводом.





Уже сейчас, автомобиль можно "скачать" с двумя вариантами силовых установкой для игры Gran Turismo. Что касается реальной машины, то ее дебют назначен на начало итальянской Формулы-Е.