На Skolkovo Robotics привезут беспилотный КАМАЗ Neo

Компания «КАМАЗ», АО «ВИСТ Групп» и казахстанский Нарбаев Университет трудятся над беспилотным грузовым автомобилем, основой для которого стал КАМАЗ Neo. Сегодня модель проходит испытания на полигоне, специально подготовленном в Сколково.

Отметим, что грузовик создают в рамках проекта «Интеллектуальный Карьер», который предусматривает добычу полезных ископаемых без участия людей. Машину оснастили не только оборудованием от VIST Robotics, но и системами, разработанными Quanergy, Continental и Trimble.

По завершению тестов в Сколково автомобиль отправят в Казахстан, где окончатся работы над системой автономного управления. Беспилотный тягач покажут публике 24 апреля на международном форуме Skolkovo Robotics.

Отметим, что VIST Robotics уже начала тестировать автономный карьерный самосвал Unit Rig 3300 от Terex Mining на полигоне в Марокко. Машина весом 130 тонн смогла самостоятельно проехать заданный маршрут и сымитировать разгрузку.

В нынешнем году робототехнический форум в Сколково посетят свыше 5 000 гостей из различных стран мира. Мероприятие будет проведено уже в шестой раз.