В Беларуси построят завод по выпуску моторов для российского рынка

Под Минском в индустриальном парке «Великий камень» стартовало строительство нового завода по выпуску дизельных двигателей для автобусов, грузовиков и спецтехники. Речь идёт о совместном предприятии «МАЗ-Вейчай», которое должно начать работу до конца этого года.

По мнению учредителей, новое предприятие сможет выпускать до 20 000 моторов ежегодно, что позволит обеспечить потребности не только автопрома Беларуси, но и экспортировать около 30% продукции. Как сообщает агентство БЕЛТА, основным направлением экспорта станет Россия.

СП «МАЗ-Вейчай» разместится на площади в 3,5 гектара. Оно начнёт работать в качестве резидента и сможет пользоваться преференциями и льготами, которые предусмотрены для индустриального парка. Отмечается, что 70% предприятия принадлежит китайской компании Weichai, а остальные 30% – ООО «МАЗ-Вейчай», которое создал Минский автомобильный завод.

Кстати, МАЗ уже начал оснащать свои автомобили китайскими моторами из нового семейства Weichai Power. Эти агрегаты соответствуют экостандарту «Евро-5», при этом почти все СТО автомобилей МАЗ в РФ, Беларуси и Украине обеспечивают техобслуживание двигателей от Weichai.