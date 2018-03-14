Раскрыта дата презентации двух новых кроссоверов LADA‍

Уже давно СМИ время от времени публикуют слухи о том, что компания «АвтоВАЗ» намерена представить сразу два «паркетника». На этот раз информацию о том, что новинки сегмента SUV от российской марки SUV покажут 29 августа на Московском автосалоне, подтвердили инсайдеры.

Одной из премьер автовыставки в Москве станет LADA XRAY Cross, который будет отличаться защитным кузовным обвесом и увеличенным клиренсом. Кроме того, модель получит улучшенную тормозную систему, сдвоенные патрубки выпускной системы, большие колёса, иные бампера, рейлинги на крыше и антенну в виде акульего плавника.

Ожидается, что LADA XRAY Cross предложат с прежним двигателем, но точные технические характеристики новинки будут раскрыты на ММАС-2018. Помимо этого, «АвтоВАЗ» привезёт на мероприятие преемника концептуального XCODE, дебют которого состоялся в столице два года назад.

К сожалению, не уточняется, увидит публика товарный купеобразный кроссовер или предсерийный образец. Отметим, что производитель уже оформил патент на данную модель в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. В настоящее время в пресс-службе компании «АвтоВАЗ» не дают комментариев о грядущих новинках.