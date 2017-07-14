С молотка пустят редкий трековый суперкар Lexus LFA стоимостью 445 000 долларов

Аукционный дом Barrett-Jackson проведёт в этом месяце торги, на которых выставят суперкар Lexus LFA в трековом исполнении Nürburgring Edition. К сожалению, сумма, которую рассчитывают выручить за купе не называется, но на момент выхода авто на рынок оно стоило 445 000 долларов.

Всего компания выпустила 50 экземпляров Lexus LFA Nürburgring Edition. Продаваемый автомобиль с 2012 года простаивал в автосалоне в Вест-Спрингфилде, штат Массачусетс. Это купе проехало всего 2 580 км. От стандартной модели Lexus LFA Nürburgring Edition отличается 4,8-литровым двигателем V10, мощность которого была увеличена до 562 лошадиных сил. Кроме того, инженеры марки адаптировали 6-ступенчатую трансмиссию под более быстрое переключение передач.

Трековый автомобиль тратит на разгон до первых 100 км/ на 0,1 секунды меньше – 3,6 секунды. При этом максимальная скорость осталась неизменной и достигает 325 км/ч. Также Lexus LFA Nürburgring Edition примечателен аэродинамическим обвесом из углепластика, полусликовыми шинами, спортивной подвеской и новой выпускной системой.

Напомним, что в прошлом году на торгах продали ещё одно трековое купе LFA, пробег которого составлял менее 100 км. Минувшим летом у американских дилеров марки на складах нашли 12 экземпляров Lexus LFA без пробега.