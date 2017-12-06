Jaguar презентует «убийцу» кроссовера Porsche Cayenne в 2021 году

Специалисты компании Jaguar продолжают работать над совершенно новым J-Pace, который будет конкурировать с популярным «немцем» Porsche Cayenne. Новый британский кроссовер получит платформу от Range Rover.

Любопытно, что в линейке Jaguar новинка станет четвёртой моделью сегмента SUV. Как отмечает издание Autocar, что на разработку очередного кроссовера производителя побудили успешные продажи F-Pace и E-Pace. Британцы надеются, что спрос на электрический «паркетник» I-Pace тоже окажется высоким.

Новый Jaguar J-Pace позаимствует от Range Rover не только архитектуру, но и линейку двигателей, в том числе гибридный агрегат. Вместе с тем дизайнер компании Иэн Каллум подчеркнул, что автомобиль получит совершенно новую стилистику.

Новинка увидит свет в 2021 году, её стоимость будет стартовать от 80 000 фунтов стерлингов. При этом уже в следующем году британская компания собирается представить обновлённый кроссовер F-Pace и следующее поколение модели XJ. Последняя станет длинным люксовым седаном с нулевым уровнем вредных выбросов.