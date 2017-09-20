Zotye озвучила цены на новый роскошный кроссовер Traum Meet 3

Китайская марка Zotye готовится к старту продаж роскошного Meet с салоном в стилистике Mercedes-Benz GLA-Klasse. В Поднебесной новинка будет доступна под маркой Traum, при этом цены на китайский кроссовер известны уже сегодня.

Роскошный Traum Meet 3 обойдётся по меньшей мере в 80 000 юаней, тогда как автомобиль в самой дорогой комплектации оценили в 120 000 юаней. В пересчёте на рубли стоимость кроссовера варьируется от 730 00 до 1 095 000 рублей.

Новинку сконструировали на платформе, позаимствованной у модели Zotye SR7, которая была скопирована с немецкого Audi Q3. Длина нового Traum Meet 3 составляет 4 530 мм, ширина достигает 1 838 мм, высота равна 1 610 мм, а размер колёсной базы – 2 685 мм.

Автомобиль будет приводиться в движение 1,5-литровым мотором, способным выдавать 150 лошадиных сил при крутящем моменте в 207 Нм. В тандеме с двигателем сможет работать 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Traum Meet 3 будет доступен только в переднеприводном исполнении. Продажи новинки начнутся в конце текущего месяца.

Пока модельный ряд бренда Traum включает только два кроссовера – S70 и Meet 3. Однако вскоре его дополнит очередной SUV – Traum Meet 5, который сильно напоминает Mazda CX4. Китайский «клон» должен дебютировать на Пекинском автосалоне, а в дилерских центрах он появится во второй половине 2018 года.