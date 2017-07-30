Smart полностью электрифицирует свой модельный ряд

Немецкий бренд Smart, контролируемый Daimler AG, полностью перейдет на электрические модели после 2020 года. Об этом сообщил Дитер Цетше, глава концерна.

По словам топ-менеджера, концерн Daimler AG уже сейчас занимается переходом на электрические технологии. Так, к 2022 году марка Mercedes-Benz получит как минимум по одному «зеленому» автомобилю в каждой линейке, а бренд Smart после 2020 года вовсе откажется от ДВС. Также Дитер Цетше напомнил, что электромоторы уже внедрены в некоторые фургоны, грузовики и автобусы концерна.

С февраля минувшего года марка Smart продает в США только электрокар ForTwo Electric Drive. Когда стало известно о том, что бренд откажется от традиционных моторов, 27 из 85 американских дилеров не отказались от продаж машин Smart. Остальные не хотят продавать электрокар, но обслуживают автомобили своих клиентов.

Большая половина дилеров, которые продолжили продавать электрические Smart, работают в регионах, в которых «зеленый» транспорт субсидируется государством. Поэтому активнее всего дилерские сети бренда сейчас работают в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Сан-Диего и Портленде.