Ravon сообщил причину подорожания автомобилей бренда

В начале апреля, автомобильные аналитики агентства "АВТОСТАТ" опубликовали отчет по изменениям цен у автомобильных компании. Ravon в конце марта подняла стоимость всех своих моделей. Теперь же представители бренда объяснили причину такого решения.





Как отметили на пресс-конференции, увеличение стоимости машин Ravon связано с повышением ставки по утиль-сбору, которая изменилась с 1 апреля. Все дело в том, что компания производит малолитражные авто, объем двигателей которых составляет от 1,0 до 1,6 литра, что попадает под вторую категории. Стоимость растаможки для авто с такими агрегатами увеличилась на 90%.



Производство моделей Ravon осуществляется на заводе General Motors в Узбекистане, а следовательно данные автомобиля ввозятся в Россию как импорт и компании платит за растаможку.



Напомним, судя по итогам марта, компании Ravon подняла цены на свою продукцию на 10 - 30 тысяч рублей. В то же время, многие компании запустили скидки, что вызвало некоторые возмущения. Как бы то ни было, Ravon удалось увеличить свои продажи более, чем в 2,5 раза.