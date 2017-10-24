В России отзовут 4 780 Mitsubishi Lancer

Российский филиал японского автопроизводителя Mitsubishi отзывает в РФ 4 780 седанов Mitsubishi Lancer из-за неисправностей с водительской подушкой безопасности. Об этом можно узнать из сообщения, обнародованного Росстандартом.

Под отзыв подпадают авто, реализованные с июля 2009 по февраль 2010 года. Причиной отзыва на сервис выступает некорректная работа защитных подушек. Из-за этого на эйрбэгах требуется заменить патрон. Все проблемы в отзываемых Mitsubishi Lancer специалисты бренда устранят бесплатно. В интернете уже появился перечень VIN-кодов авто, подлежащих отзыву.

Раньше сообщалось об отзыве 86 620 кроссоверов Mitsubishi Outlander. Первоначально стало известно, что у них тоже неисправности подушек безопасности, но позже сообщили, что причиной отзыва считается неполадки двигателя и механизма очистки стекол.