Ram выпустит "заряженные" версии своего пикапа

В 2016 году американская машиностроительная компания Ram представила прототип своего пикапа Rebel TRX, который был призван потеснить на рынке популярный пикап Ford F-150 Raptor. Отмечается, что недавно представили новый пикап Ram 1500.

На страницах зарубежного специализированного портала 5GenRams обнародовали информацию о двух «заряженных» модификациях американского пикапа Rebel TR и Rebel TRX. Их дебют намечен на 2021 год.

Отмечается, что в подкапотном пространстве прототипа Rebel TR разместят 8-цилиндровый «атмосферник» объемом 7,0 литров с отдачей 520 лошадиных сил. Концепт Rebel TRX получит такой же мотор, но только с производительностью 575 «лошадок».

Кроме того появились сведения и о Ram Rebel TRX, оснащенный 8-цилиндровым 707-сильным агрегатом с мощностью 707 лошадиных сил. Двигатель взят от культовых Dodge Charger и Challenger Hellcat.