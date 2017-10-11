В сети анонсирован новый электрокроссовер Buick Enspire

На официальных аккаунтах Buick в социальных сетях накануне появился тизер нового автомобиля. Им оказался инновационный электрический кроссовер Enspire Concept, характеристики которого тщательно скрываются. Новинка предстанет как концепт на близлежащем Пекинском автосалоне.





Представители Buick опубликовали в сети изображение, на котором запечатлена задняя часть новой модели. Как оказалось, перед нами Buick Enspire Concept, который получит полностью электрическую силовую установку. По словам разработчиков, при создании этого автомобиля компания General Motors потратила огромные средства и ресурсы. И хотя нет никакой информации об оснащении машины, уже становится понятно, что кроссовер сможет похвастаться самыми передовыми технологиями. Вот только купить его смогут не все, ведь Buick Enspire предназначен исключительно для жителей Китая.

Презентация серийной версии модели пройдет 17 июля на особом мероприятии компании, а концепт все желающие смогут увидеть уже в конце этого месяца на Пекинском автосалоне.