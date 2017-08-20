В сети появились первые изображения электрокроссовера Ford Mach 1

Американцы продолжают разработку электрического кроссовера Ford Mach 1, и рассчитывают представить его общественности не позже, чем в 2020 году. При этом уже сейчас публика может иметь некоторое представление о внешности вседорожника.

Накануне в глобальной сети появилась визуализация электрического кроссовера Ford Mach 1, авторами которой выступили независимые дизайнеры портала Carscoops. По их мнению, новинка получит такую внешность, отклонившись от привычной концепции внешности SUV американской марки.

Дизайнеры убеждены, что кроссовер Ford Mach 1 получит большую решетку радиатора трапециевидной формы. Также можно ожидать, что автомобиль обзаведется С-образными ДХО на светодиодах, защитным пластиковым обвесом и крупными колесами.

Также дизайнеры предполагают, что модель Ford Mach 1 выступит в формате купеобразного кроссовера, так как на автомобили в данном кузове имеется стабильно растущий спрос. Слухи гласят, что машина будет оснащаться инновационными аккумуляторными батареями большой емкости, что обеспечит новинке внушительный запас хода. Кроме того, вседорожник может получить систему быстрой зарядки энергоносителей.