Renault обновит кроссовер Kadjar в начале 2019 года

Французская компания Renault надеется увеличить продажи Kadjar в Европе, проведя масштабный рестайлинг модели. Обновление затронет внешний вид, оформление салона и оснащение компактного кроссовера.

На европейском рынке Renault Kadjar по итогам прошлого года расположился только на седьмой строчке в своём сегменте (111 705 проданных авто; -14%), в то время как соплатформенный Nissan Qashqai смог стать бестселлером с 247 199 реализованными машинами. Осенью французская модель получила небольшой рестайлинг, однако это не помогло повысить спрос, теперь кроссовер ожидает масштабное обновление.

Предположительно на смену прежнему 1,2-литровому бензиновому мотору придёт новый турбированный агрегат объёмом 1,33 литра, над которым совместно трудились специалисты Renault и Daimler. На автомобилях Renault новый двигатель развивает от 115 до 160 лошадиных сил (220-270 Нм). Пока неизвестно, останутся ли в моторной гамме Kadjar 1,5- и 1,6-литровые «дизели». Актуальный автомобиль предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Скорее всего, новинку оснастят аналогом ProPilot – полуавтономной системы от Nissan, которая позволяет автоматически двигаться по выбранной полосе. Премьера рестайлингового Renault Kadjar пройдёт в начале будущего года.