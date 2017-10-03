Lifan X70 появится в России уже 17 апреля этого года

Китайская автомобилестроительная компания Lifan готовит к презентации в России новую модель кроссовера. Им станет, ранее анонсированный Lifan X70. В пресс-службе российского офиса уже озвучили официальную дату продаж.





Согласно официальному сообщению представителей компании Lifan, продажи "паркетника" Lifan X70 начнутся уже 17 апреля этого года. К сожалению, пока что нет информации о ценах и комплектациях авто.



Стоит отметить, что модель уже зарегистрирована в базе Росстандарта. Кроме того, стало известно где именно начнется сборка автомобиля для России. Производство наладят на мощностях "Дервейс", расположенном в Черкессе.



На российский рынок Lifan X70 приедет только с одним вариантом силовой установки - 2,0-литровым 136-сильным бензиновым агрегатом. Двигатель будет работать в тандеме с вариантом, либо 5-ступенчатой механической коробкой. Обе коробки передач будет передавать крутящий момент исключительно на переднюю ось.