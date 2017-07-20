В сети появились фото кроссовера Cowin X3 2019 модельного года

Компания Chery опубликовала фотографии обновленного кроссовера Cowin X3 2019. Целью разработчиков было обновить уже известный кроссовер и сделать его более актуальным.

В обновленном автомобиле переработали радиаторную решетку, воздухозаборники и оптику. Модернизации подвергся и интерьер кроссовера, компания решила использовать более современные и качественные материалы.

Немаловажно, что для большего комфорта разработчики повысили шумоизоляцию автомобиля. В Cowin X3 добавили современную мультимедиа систему, а также систему для контроля слепых зон.

В движение автомобиль приводит двигатель объемом в 1,6 литра, работающий с 5-скоростной "механикой" или вариатором. Рестайлинговый Cowin X3 будет презентован весной этого года.