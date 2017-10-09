Озвучены характеристики нового BMW M2

Пекинский автосалон станет площадкой для презентации спорткара BMW M2 Competition. Накануне на сайте BMW Blog Slovenia появилась информация о новинке.

Спорткар BMW M2 Competition должен получить перенастроенную подвеску и более эффективные тормоза с шестипоршневыми передними суппортами, которые придут на замену четырехпоршневым. В базовом виде машина будет оснащена коваными колесными дисками размерностью 19 дюймов.

Моторный отсек модели BMW M2 Competition займет агрегат S55B30T0 с двойным турбонаддувом. Этот двигатель сменил в машине установку N55B30T0, а его "донором" для новинки стал высокопроизводительный BMW M4.

На модели BMW M4 мощность мотора S55B30T0 равна 431 л.с. У спорткара M2 этот показатель составит 410 л.с. с тем же крутящим моментом в 550 Нм. Агрегат укомплектуют преселективной РКПП DCT. До «сотни» новинка сможет разгоняться за 4,2 секунды.

Для нового BMW M2 Competition также предусмотрены иные кресла, рулевое колесо с кнопками M1 и M2, а также красная кнопка старта двигателя вместо черной. Последняя используется в стандартном исполнении модели.

Официальный ценник на BMW M2 Competition пока не называется, однако ожидается, что на внутреннем рынке машина будет продаваться не менее чем за 65 000 евро.