Honda разрабатывает открытую версию NSX

В этом году Honda планирует представить новый открытый вариант суперкара NSX. На рынке Соединенных Штатов автомобиль продается в гибридном исполнении под брендом Acura. Информация об этом появилась на страницах зарубежных автомобильных порталов.





На данный момент никаких фотографий новинки, даже шпионских. Однако известно, что модель не получит серьезных отличий от купе. Силовая установка Honda/Acura NSX Roadster останется такой же, как у закрытой модели.



Напомним, под капотом купе Honda/Acura NSX установлен 3,5-литровый 6-цилиндровый битурбированный двигатель, который работает совместно с тремя электроприводами. Все это в сумме дает 573 лошадиных силы. Такая мощная установка позволяет гибриду набрать первую сотню всего за 3,0 секунды.



Стоит отметить, что автолюбители, помимо Honda/Acura NSX Roadster, ожидают заряженный вариант автомобиля под приставкой NSX Type R, который по предварительной информации получит ряд доработок и усиленную силовую часть.