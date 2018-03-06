Geely презентовала роскошную версию гибрида Emgrand GT

Китайская автомобильная компания Geely недавно презентовала новый премиальный вариант седана Borui. Модель, известная в России как Emgrand GT, получила новую гибридную установку.

Под капотом у новой модели 1,5-литровый турбомотор мощностью 179 лошадиных сил. Автомобиль оснащен 7-скоростной роботизированной коробкой передач.

От Emgrand GT гибрид отличается обновленной радиаторной решеткой, бамперами и немного переработанной светодиодной оптикой. Дизайн салона транспортного средства отличается новой панелью, на которой размещен 12,3-дюймовый тачскрин с роскошной информационно-развлекательной системой.

Салон также украшает эксклюзивная стеклянная вставка с рисунком который повторяется на внутренней части дверей. В оснащении автомобиля есть такие передовые технологии, как полностью цифровая приборная панель и усовершенствованный климат контроль.

На рынок автомобиль будет презентован как Geely Borui GE. Продажи новой модели стартуют в июле этого года.