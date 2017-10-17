Озвучены сроки старта выпуска Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в России

Представители японского бренда Nissan раскрыли предварительные сроки начала производства в России кроссоверов Qashqai и X-Trail, переживших рестайлинг. Такие данные обнародовал вице-президент подразделения «Nissan Восток» Джеймс Райт.

В прошлом месяце появилась информация о планах Nissan организовать в РФ сборку обновлённых версий двух популярных моделей. Как сообщил журналистам господин Райт, выпуск Nissan X-Trail в Санкт-Петербурге стартует в сентябре текущего года, а спустя ещё несколько месяцев тот же завод начнёт производить обновлённый Nissan Qashqai.

Отметим, что петербургское предприятие Nissan начало работать в 2009 году. Оно удостаивалось награды «Лучший завод по качеству продукции» среди автозаводов Nissan, расположенных в разных странах мира, в 2012 и 2013 годах.

В наши дни в Санкт-Петербурге выпускают Murano, Qashqai и X-Trail, причём с конвейера может сходить до 100 000 авто ежегодно. Летом минувшего года на предприятии ввели вторую смену, благодаря чем было создано 450 новых рабочих мест, а объём производства вырос примерно на четверть.