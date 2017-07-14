Илон Маск анонсировал выпуск Tesla Model 3 с двойным двигателем

Накануне, в сети появилась информации о скорой презентации Tesla Model 3 с двойной силовой установкой. Об этом сообщил Илон Маск на своем аккаунте в Twitter.





На своем официальном аккаунте в Twitter глава компании Tesla Илон Маск, отвечая на вопросы подписчиков, отметил, что в июле этого года свет увидит новая вариация популярной модели Tesla Model 3, оснащенная двойной силовой установкой. Помимо этого, новинка получит белую отделку салона.



Согласно инсайдерской информации, в июле автомобиль не только представят, но и начнут продавать. На данный момент нет информации о стоимости вариации.



Напомним, Tesla Model 3 представляет собой компактный седан, оснащенный в мощным электрическим двигателем, который позволяет разогнаться до первой сотни всего за 5,6 секунды, при максимальной скорости 210 км/час. Особенностью электрокара является батарея на 60 кВт/ч, которая позволяет проехать более 355 километров на одном заряде. Из технологического оснащения можно отметить огромный дисплей вместо приборной панели, автопилот, климат-контроль и многие другие передовые технологии.