В Пекине дебютирует новая версия Lifan Solano

25 апреля откроет свои двери автошоу в Пекине, где состоится дебют новой электрической версии седана Lifan Solano II. Автомобиль с электрической силовой установкой в Китае предлагают под именем Lifan 650 EV.

Компания не сообщила о технических характеристиках новой электрической силовой установки. На данный момент электрический седан Lifan Solano II оснащаются мотором с отдачей в 82 л. с. с крутящим моментов 213 Нм, который способен разгонять авто до 120 км/ч. Набор батарей обеспечивает 155 километров езды без подзарядки.

Сообщается, что новая электрическая версия Lifan Solano II в России так и не появится. Однако обновленный седан уже доступен по цене от 636 900 рублей с механической КПП, а версия с вариатором доступна за 715 300 рублей. При этом новый Solano II в РФ оснащен 1.8-литровым мотором с отдачей в 125 л. с.