На рынок вышла топовая версия седана Toyota Levin

Японские разработчики из Toyota объявили о выходе на авторынок топовой модификации своего седана Toyota Levin. Следует напомнить, что новый седан появился в продаже весной 2017 года.

Новый автомобиль исполнили в духе нового бизнес-седана Toyota Camry. Новинку оснастили переработанными бамперами, иной решеткой радитора, большими воздухозаборниками, задними огнями с другой формой и измененными противотуманками. За топовую версию седана придется выложить 129 800 юаней. В списке опций новинки стоит назвать светодиодную оптику, камеру заднего обзора, мониторинг мертвых зон, круиз-контроль, экстренное торможение, мультимедийную установку с тачскрином и поддержкой смартфонов, кожаную обшивку салона, панорамный электролюк, климат-контроль и лекгосплавные диски размером 17 дюймов.

В подкапотном пространстве седана разместили 1,2 литровый агрегат с отдачей 116 «лошадок». Он работает вместе с вариатором CVT и полным приводом.