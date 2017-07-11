Toyota RAV4 в марте стала хитом бренда в РФ

В марте 2018 года российские автодилеры японского автопроизводителя Toyota смогли сбыть 8 914 машин, что на 8% ниже результатов годичной давности. За три месяца текущего года продажи бренда достигли 20 582 авто (+3,5%).

Хитом российских продаж Toyota за март 2018 года выступает кроссовер Toyota RAV4 (2 994 единиц, -20%). Второе место досталось представительскому седану Toyota Camry, который разошелся тиражом в 2 539 экземпляров (-22%).

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса отмечают, что бренд завоевал шестую позицию среди всех автомобилестроителей, представленных в РФ. Рыночная доля японской марки составила 5,2%. Раньше стало известно, что с апреля нынешнего года отечественные автоцентры Toyota начали собирать предварительные заказы на новый премиальный седан Toyota Camry, выпуск которого налажен на петербургском предприятии марки. За новинку придется выложить от 1 399 000 рублей.