Фиолетовый Lamborghini Aventador SV с пробегом продают за 664 000 долларов

Итальянская автокомпания Lamborghini выставил на продажу Aventador SV фиолетового цвета. Автомобиль с пробегом планируют продать за 664 000 долларов из-за особенного окраса и пробега 13 километров.

Производитель суперкаров Lamborghini уточняет, что Aventador SV имеет фиолетовый окрас, который называется Diablo SE30. Такой автомобиль поможет миллионерам эффектно представить себя, утверждают в компании.

Кроме уникального цвета Diablo SE30, суперкар Lamborghini Aventador SV получил ряд деталей из углеводородного волокна, которые расположили по всему кузову и окрасили в матовый цвет, который отлично дополняет основной окрас автомобиля. Также в глаза бросаются белые колесные диски, которые не типичны для авто итальянского производителя.

Желающие могут заплатить 664 000 долларов за Lamborghini Aventador SV с особым цветом Diablo SE30, который имеет пробег всего 13 километров.