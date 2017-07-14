Тюнинг-ателье Liberty Walk выкатили агрессивный Toyota 86

Ряд автомобилистов постоянно критикуют мастеров японского тюнинг-ателье Liberty Walk за их подход к работе, но специалисты компании не изменяют своему духу. В апреле текущего года тюнеры представили боди-кит для спорткара Toyota 86, исполненный в фирменном стиле компании.

Японские разработчики создали сразу два варианта обвеса для спорткара, предусматривающие внедрение более агрессивных бамперов и расширенных арок колес. При выборе одного из боди-китов, в задней половине машины установят или маленький спойлер, или огромное антикрыло.

Все комплектующие обвеса созданы из фиброармированного пластика. За обвес придется отдать от 4 470 долларов, а за доплату в 7 900 долларов можно поставить новые колеса и пневматическую подвеску.

В сети появилось демонстрационное фото Toyota 86, кузов которого испещрен ярко-красными полосами и получил наклейки. Отмечается, что техническими доработками ателье не занимается.