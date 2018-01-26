KIA: KIA K900 и Genesis G90 построены на одной платформе

Автокомпания KIA разработала новое поколение седана KIA K900, продажи которого начнутся в следующем году. Однако новинка имеет ряд сходств с моделью Genesis G90 – одно шасси и одинаковая ходовая.

Производитель KIA признал схожесть моделей KIA K900 и Genesis G90, однако настаивает, что первый имеет повышенную управляемость и ряд технических новинок. Кроме того, разработка нового поколения проводилась значительно дольше и тщательнее.

Несмотря на низкий уровень продаж седана KIA K900 в США, компания приняла решение выпустить обновление, а не остановить производство. Ожидается, что список оснащения новинки будет несколько длиннее.

При этом многие эксперты не поддерживают оптимистический настрой производителя. Поскольку в 2016 году в США удалось реализовать 2 500 моделей, однако в прошлом году спрос резко упал до 450 авто.