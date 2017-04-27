В Ростове-на-Дону за услуги такси можно заплатить биткоинами

В российском городе Ростове-на-Дону водители такси начали принимать оплату за перевозки пассажиров в криптовалюте.

В популярной российской социальной сети «ВКонтакте» обнародовано необычное фото - на машине такси прикреплена табличка с надписью о том, что водитель принимает оплату своих услуг в биткоин кэш. Под фото появился комментарий, что ростовчанам необходимо прекратить жаловаться на свой город, ведь не такой уж он и отсталый, если даже водители такси согласны принимать оплату в биткоинах.

В дальнейших комментариях к опубликованному фотоснимку ростовчане так и не поняли, хватит ли у водителей средств, чтобы выдать сдачу, так как в настоящее время после падения BTH стоит 37 000 рублей. При осуществлении минимальной транзакции 0,005 BTH составит 200 рублей. В декабре текущего года цена была выше 1 000 рублей вместе с комиссией за перевод.