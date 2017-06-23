Эксперты назвали самые маленькие и самые большие моторы

Довольно большое число автомобилистов знакомы с такими понятиями, как «рядный 6- и 8-цилиндровый двигатель» или «оппозитный мотор на 8 и 6 цилиндров». Однако эксперты представили малоизвестные конфигурации агрегатов с небольшим числом цилиндров и расположением.

Первоначально аналитики выделяют 1-цилиндровый двигатель, которым сейчас оснащают исключительно мопеды, моторикши и мотоциклы с небольшой кубатурой. Но в 1950-1960-е годы большинство авто получило такие моторы. Среди них нужно отметить британский Bond Minicar.

Следующим экспертами назван раздвоенный мотор с двумя поршнями. Его часто использовали в Западной Европе в довоенный период, но после окончания войны его популярность упала. Среди машин, оснащенных таким агрегатом стоит назвать Iso Isetta.

В первой тройке числится V-образный 2-цилиндровый двигатель. Сперва его получили мотоциклы американского бренда Harley-Davidson. Однако в авто он не прижился из-за вибрации и его можно заметить на Mazda R360.

ТОП-5 закрывают 4-цилиндровый V-образный агрегат и 5-цилиндровый V-образный мотор и V-образный агрегат на 6 цилиндров. Первым оснащаются «Запорожцы», «ЛуАЗ», кое-какие ранние версии Ford Transit и Saab Sonnet, а также Porsche 919 Hybrid. Второй встречается в Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Volkswagen Passat и SEAT Toledo 1990-х годов.