В Европе прекратят продажи кроссовера Audi SQ5

В пресс-центре немецкого люксового бренда заявили о прекращении продаж спортивного кроссовера Audi SQ5. Согласно инсайдерской информации, двигатели машины не соответствуют принятым экологическим нормативам.

В соответствии с информацией, полученной от представителей Audi, новый кроссовер Audi SQ5 в ближайшее время снимут с продаж в Европе. По словам инженеров, модель исполнила свою задачу, потому дилеры начнут распродавать свои складские запасы.

Наряду с этим портал Autocar, ссылаясь на непроверенные источники, информирует, что Audi SQ5 2018 года выпуска не соответствует экологическим нормам по стандарту WLTP. По подобным проблемам прекратили выпускать двигатели V12 от Mercedes-AMG.

Audi SQ5 выступает наиболее динамичным кроссовером в модельном ряду бренда. В моторном отсеке кроссовера размещен 3-литровый 6-цилиндровый агрегат с производительностью в 354 «лошадки». До первой «сотни» авто берет разгон за 5,1 секунды при предельной скорости в 250 км/ч.