"Заряженные" гибриды Audi Sport покажут "очень скоро"

Специальное подразделение Audi Sport, отвечающее за выпуск «заряженных» версий машин Audi, в скором времени презентует плагин-гибридные модификации мощных новинок. Их оснастят мягкой гибридной системой, которая состоит из бензинового агрегата и 48-вольтового электродвигателя.

В настоящее время участились случаи внедрения гибридных агрегатов для повышения производительности, а не для уменьшения расходов топлива. Менеджер планирования продуктов в Audi Sport Энтони Гарбис заявил, что в будущем появятся «заряженные» гибриды автомобилей от Audi.

К сожалению, топ-менеджер не стал более подробно рассказывать о новинках, но намекнул, что «зелеными» наработками оснастят прежде всего кроссоверы немецкого бренда. Как пишут инсайдеры, им станет серийный вариант прототипа Audi Q8 Sport, показанного в минувшем году. Его снабдят электроагрегатом и 6-цилиндровым мотором рабочим объемом 3,6 литра, суммарно выдающими 476 лошадиных сил.