В РФ могут привезти седаны Khazar за 500 000 рублей

В Россию могут прибыть седаны молодой азербайджанской марки Khazar, которая в будущем намерена выйти на рынки стран СНГ. Стоит отметить, что седаны бренда смогу достойно соперничать с LADA Granta.

В соответствии с информацией, полученной от российских изданий, новый бренд Khazar создан азербайджанскими машиностроителями Azeurocar и известной иранской компанией Iran Khodro. Инвестиции в совместное предприятие составили примерно 815 000 000 рублей, а производиться авто будут на территории Азербайджана.

Новинка подобна уже выпущенному Iran Khodro Dena. Азербайджанский седан отличается только переработанной решеткой радиатора и логотипом бренда с буквами KH.

Глава компании Эмин Ахундов в беседе с журналистами отметил, что за первые авто бренда придется выложить 14 000 - 16 000 манатов(около 500 000 рублей). В будущем появятся и дорогие авто стоимостью 18 000 - 20 000 манатов. Новинка ориентирована на авторынки РФ, Украины, Беларуси и стран Центральной Азии.