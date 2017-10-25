Новый BMW 8 Series представят в июне

После публикации многих шпионских фотоснимков, тизеров, концептов и предварительных сведений, BMW объявила дату презентации своего нового BMW 8 Series. Публичный дебют новинки состоится 15 июня 2018 года.

Согласно отчету разосланного представителями BMW, демонстрация нового BMW 8 Series пройдет в начале лета. Новинку представят перед началом знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана».

Отмечается, что после множества снимков, обнародованных в сети, не будет ничего нового, но все-таки машину без камуфляжной пленки еще никто не лицезрел воочию. Вероятно моторная гамма нового BMW 8 Series будет представлена 6- и 8-цилиндровыми агрегатами.

В РФ старт предзаказов новинки должен начаться в конце 2018 года. На рынок же новый BMW 8 Series выйдет в 2019 году. Следует напомнить, что ранее полноразмерное купе BMW 8 Series выпускалось с 1989 по 1999 годы. Наиболее производительным вариантом стоит назвать BMW 850CSI с 5,6-литровым 380-литровым мотором, работающим в паре с 6-скоростной МКПП.