Почти Титаник: В Воронеже заметили смешную "Ниву" с глубиномером

В одном из воронежских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии с причудливым внедорожником LADA 4X4, на кузове которого появились отметки со смешными обозначениями.

В городском сообществе «Типичный Воронеж» представители местного интернет-сообщества довольно активно обсудили фотографии с внедорожником LADA 4X4 с обвесом для бездорожья. Спецификой заснятой машины стали отметки, изображенные на задней стойке. Снизу и до крыши имеется десять отметок глубины. Посмеялись пользователи еще и над надписями «Почти Титаник» и «Скоро будет мокро». По мнению владельца авто, вода на уровне колесных арок идентифицируется как «Лужица», а отметка в районе крыши получила название «Русские не сдаются».

В комментариях отмечают, что подобные дополнения имеют довольно креативный вид. Однако в машине нет водоподготовки, потому тюнингованый внедорожник не достигнет отметки «Русские не сдаются». Также авто оснастили необычными колесами, багажником на крыше, противотуманными осветителями и инструментами для преодоления тяжелого бездорожья, а на крыше можно найти «палочку-выручалочку» в виде лопаты.