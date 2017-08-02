В сети опубликовали новые шпионские фото Chevrolet Corvette с новым двигателем

Немецкий автопроизводитель Chevrolet ранее сообщил, что работает над Chevrolet Corvette с новой силовой установкой. Во время дорожных испытаний шпионы сфотографировали новику и выложили в сеть.

Согласно полученным снимкам, новый Chevrolet Corvette обзаведется не только иным двигателем, но и получит ряд внешних доработок, поскольку модель почти полностью покрыта камуфляжем. Ожидается, что новинку оснастят трансмиссией Tremec, которая представляет собой основу для полноприводных и заднеприводных моделей. Также трансмиссию можно установить в блоке с ведущим мостом по схеме Transaxle.

Кроме того, главной особенностью трансмиссии Tremec, которую получит новый Chevrolet Corvette, позволяет выдерживать нагрузку в 900 Нм момента силы и 9 000 об/мин. Ранее автопроизводитель сообщил, что новое поколение получит новую мощную силовую установку, которая будет генерировать 400-450 «лошадей».

Официальная презентация Chevrolet Corvette состоится до конца текущего года, а продажи начнут в 2019 году.