Эксперты представили ТОП-5 автобрендов с самыми надежными двигателями

Специалисты VistaNews провели исследование и представили ТОП-5 автомобильных брендов, которые выпускают модели с самыми надежными силовыми агрегатами. Кроме того, эксперты учитывали доступность машин.

ТОП-5 авто самыми надежными моторами возглавил бренд Renault. Несмотря на то, что двигатели французской компании являются простыми без дополнительных систем, качественная сборка и должный уход обеспечат владельцу более 400 000 километров пробега до капремонта. На втором месте оказалось сразу три автобренда с практически одинаковыми двигателями: KIA, Hyundai и Mitsubishi. Надежными они являются благодаря качеству сборки, цепному приводу ГРМ и небольшому набору электроники.

Следом за ними идут авто Opel с моторами, которые обеспечат водителю более 250 000 километров. Надежность обеспечил качественный ремень ГРМ и система впрыска топлива, которые рассчитаны на длительную работу. Далее оказался бренд Honda с простыми и надежными двигателями, которые обеспечивают до 300 000 километров.

Замыкает ТОП-5 две марки, которые оснащают авто силовыми агрегатами MR20DE: Renault и Nissan. Правильный уход за мотором обеспечит водителю более 300 000 километров езды.