Составлен перечень примеров бюджетного тюнинга, доступного любому автовладельцу

Благодаря проведению тюнинга автомобиль может не только заметно преобразоваться, но и улучшиться. Но часто автомобилистам такие преобразования бывают не по карману, потому эксперты составили для них перечень наиболее бюджетных вариантов тюнинга.

Прежде всего по рекомендациям специалистов, нужно убрать из авто все лишнее. Можно убрать задние кресла, а при необходимости- все кресла, кроме водительского. Это снизит вес и даст почувствовать себя в гоночной машине. Также стоит поменять огромный руль на спортивный, который можно купить на вторичном авторынке. Но нужно отметить, что большинство рулей имеют большие размеры из-за внедренных в них подушек безопасности.

Внедрение иной выпускной системы поможет изменить звучание авто. Это недешевая процедура, но стоит купить запчасти из «нержавейки». Также можно установить в авто фильтры с нулевым сопротивлением. Но не стоит отказываться от помощи квалифицированного мастера. При внедрении стабилизаторов поперечной устойчивости у автолюбителя появляется больше уверенности в своем авто на поворотах.

Если нет денег на установку комплекта пневмоподвески, то стоит внедрить пружины с занижением. Однако от этого метода не в восторге опытные автолюбители. И наконец, авто можно оснастить новыми колесными дисками, «обутыми» в покрышки из качественной резины.