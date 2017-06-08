В Украине стали больше покупать подержанных машин

В марте нынешнего года доля подержанных автомобилей на украинском автомобильном рынке увеличилась на 26% в сравнеини с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает пресс-центр «Укравтопром».

Отмечается, что в 2017 году доля первичного авторынка в Украине достигала 65%. В марте 2018 году в Украине продали больше 52% автомобилей с пробегом. Совокупное количество машин с пробегом в Украине зафиксировали на уровне 7 400 экземпляров (+87%). Это обусловлено тем фактом, что заканчивается срок действия сниженного акцизного сбора на ввоз подержанных иностранных легковых авто. Об этом проинформировали журналисты профильных изданий.

Отмечается, что самой большой востребованностью среди украинских автолюбителей пользуются подержанные авто популярной немецкой марки Volkswagen (1252 ед). Следующими автобрендами стоит выделить "французов" Renault (1126 шт) и "чехов" Skoda (696 автомобилей).