Составлен рейтинг доступных авто с самыми надежными двигателями

Составлен рейтинг марок автомобилей, которые оснащают свои машины наиболее надежными двигателями. В ТОП вошли компании, представленные на российском рынке.





Топ-5 открывает французская компания Renault, автомобили которой получили простые и надежные двигатели. Зачастую на один цилиндр приходится лишь два клапана, в добавок минимальное использование электроники приводит к тому, что машины с такими моторами могут проехать без капремонта до 400 000 километров. На втором месте определились машины Mitsubishi, Hyundai и Kia с похожими моторами с цепным ГРМ. Разработчики компаний очень ответственно относятся к сборке, а потому моторы могут "жить" очень долго. "Бронзу" забирает Opel, двигатели которого получили ремные ГРМ и очень качественную систему впрыска, что позволяет проехать без ремонта до 250 000 километров.





Четвертое и пятое место по надежности агрегатов заняли три марки автомобилей - Honda, Renault и Nissan. Их машины оснащаются похожими двигателями, способными проехать без капитального ремонта более 300 000 километров. Хотя моторы довольно старые, некоторые даже выпускаются с 1990-х годов, они могут дать фору даже современным гибридным установкам.