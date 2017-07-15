Урал вырвался в лидеры по объему продаж новых машин

Согласно сведениям, полученным от экспертов исследовательского портала «АВТОСТАТ», в январе-феврале нынешнего года продажи новых легковых авто поднялись на 21,7%. Аналитики отмечают, что рост авторынка происходил во всех российских субъектах.

За два месяца текущего года наибольший рост специалисты зафиксировали в Уральском ФО, где сбыт новых машин повысился на 40%. На авторынках Северо-Западного и Сибирского ФО сбыт нового легкового транспорта вырос на 24%. Автолюбители Приволжья приобрели на 23% больше машин, а вот автомобилисты северокавказского федерального округа стали покупать машины на 22% выше прошлогодних показателей.

Реализация новых «легковушек» в Южном ФО возросла на 20%, а в Центральном наблюдается рост на 16%. Наименьшие показатели возрастания продемонстрировал дальневосточный регион с отметкой в 8%.