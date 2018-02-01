PSA Group намерена открыть в РФ 500 автоцентров

Французский автопроизводитель PSA Group намерен в течение пяти лет открыть в России 500 центров технического обслуживания для своих авто под маркой Eurorepar Car Service. Первая такая станция была открыта в Москве 5 апреля текущего года.

Отмечается, что расширение сети станций технического обслуживания всех марок является одной из ключевой задач стратегии компании, представленной в 2016 году. Основной целью стратегии стоит считать развитие автомобильных сервисов в мире и РФ для увеличения количества клиентов и привлечения компаний, которые не используют машины брендов Peugeot, Citroen и DS.

Стоит сказать, что сеть автосервисов Eurorepar Car Service создана PSA Group в 2015 году, благодаря объединению сети автоцентров Peugeot и Citroen. В настоящее время в состав сети входят больше 3 000 центров техобслуживания в 50 странах мира. Сеть развивается еще путем передачи франшизы независимым СТО.