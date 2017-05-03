Эксперты рассказали о мошеннических схемах автошкол

Довольно часто российские автошколы стремятся нажиться на своих клиентах, вытягивая из них как можно больше денежных средств. Потому аналитики и решили рассказать о самых известных методах обмана.

Прежде всего стоит отметить, что под подозрение подпадает низкая цена обучения, так как экономить на аренде и квалифицированных работниках. В автошколах РФ на теоритический курс выделяется 130 часов, сокращение которых влияет на итоги экзаменов. Ученик, который пересдает экзамены, вынужден оплачивать дополнительные уроки.

Еще подчеркивается, что ряд автошкол не включают в стоимость обучения затраты на ГСМ. Помимо остальных преступных схем выступает еще платные пересдачи экзаменов, о чем не говорится при заключении соглашения. Более того, ученики не получают допуск к экзаменам без платного допзадания с инструктором.

Часто в автошколах уменьшают как теоритические, так и практические занятия. По регламенту, нужно провести 28 вождений по 2 часа. По мнению экспертов, нужно уточнить все нюансы при заключении договора. Рекомендуется узнать отзывы от прежних учеников о выбранной автошколе.