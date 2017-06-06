Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих российских машин

Множество людей считает, что дорогие автомобили могут быть только у зарубежных автобрендов, но в российском автопроме тоже имеются машины, за которые придется заплатить больше 1 000 000 рублей. Интересен тот факт, что в рейтинге числятся разные модели от спорткупе до авто с кожаным кузовом.

Первую позицию в списке занимает кроссовер Marussia F2, под капотом которого расположился бензиновый турбодвигатель объемом 3,6 литра с отдачей 340 «лошадок». Он работает в тандеме с АКПП и полным приводом. В настоящее время тираж модели составляет всего несколько прототипов, за один из которых придется отдать 3 500 000 рублей. Дальше в перечне числится спортивное купе Marussia B1, в моторном отсеке которого установлен 420-сильный агрегат, который берет разгон до первой «сотни» за 3,8 секунды. Машина тоже не выпускалась серийно и обойдется в 5 300 000 рублей.

ТОП-3 закрывает старинный седан ГАЗ-13 «Чайка», на котором во времена СССР ездили представители высшего партийного руководства. На сегодня стоимость раритетного авто составляет 4 500 000 рублей. Четвертую позицию завоевал внедорожник ГАЗ «Тигр». Его гражданская версия обойдется в 10 000 000 рублей, а в подкапотном пространстве расположился 205-сильный мотор, работающий вместе с полным приводом.

ТОП-5 замкнул самодельный автомобиль Amulet за 15 000 000 рублей. Его кузов обшили кожей из канадского бизона.