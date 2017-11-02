За "топовую" версию Mazda 6 придется отдать 37 370 долларов

Японская автомобилестроительная компания Mazda назвала стоимость топового исполнения своего обновленного седана Mazda 6. За него автолюбителям придется отдать 37 370 долларов.

Стоит сказать, что новинку снабдили современной кабиной и пересмотренной передней частью кузова. В подкапотном пространстве обновленного седана установлен 2,5-литровый турбодвигатель с отдачей в 250 лошадиных сил.

Стоит отметить, что за базовый вариант исполнения Mazda 6 с 6-диапазонной МКПП покупателям придется заплатить 21 950 долларов. В 23 000 долларов обойдется такая же версия, но только с автоматической коробкой передач. Конечная цена со всеми техническими дополнениями составит 35 000 долларов.

Новый Mazda 6 предлагается в восьми цветовых вариантах исполнения. За три из них придется дополнительно заплатить. Но еще за 1100 долларов можно купить несколько аксессуаров. В списке их стоит назвать колесные замки, коврики для салона и пакет для совместимости с программой mazda Mobile Start.