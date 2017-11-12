Aston Martin Varekai получит только бензиновые моторы

Производитель премиальных автомобилей компания Aston Martin вскоре начнет производство своего первого кроссовера - Aston Martin Varekai. Новинка, на удивление, получит только бензиновую силовую установку.





Как отмечает пресс-служба компании, Aston Martin Varekai встанет на конвейер уже в следующем году. Кроссовер получит только два двигателя. Примечательно то, что в отличие от своих конкурентов, модель не будет оснащаться дизельный, гибридными и электрическими установками. Автомобиль оснастят исключительно бензиновыми ДВС.



Под капотом нового Aston Martin Varekai будет установлен мощнейший двигатель V12, оснащенный турбиной. Данный агрегат является собственной разработкой компании. Также для кроссовера будет доступен битурбированный 8-цилиндровый мотор, разработки Mercedes-AMG.



Причиной отказа от дизельных и гибридных установок стало то, что они являются дорогими в производстве и уже теряют свою популярность на рынке. Но что касается полностью электрической, которая наоборот набирает поклонников по всему миру? Ответ прост: Aston Martin не будет выпускать электрокары, так как этим занимается суббренд Lagonda. На Женевском автосалоне уже был показан проект электрокроссовера.