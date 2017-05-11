KIA Stinger могут оснастить новыми версиями

В пресс-центре корейской автомобилестроительной компании KIA озвучили свои намерения по расширению перечня вероятных версий для своего нового фастбэка KIA Stinger. Глава маркетингового отдела автопроизводителя Орт Хедрик сообщил, что на рынке могут появиться более мощные и премиальные версии KIA Stinger.

Премьера нового KIA Stinger прошла на мотор-шоу в Детройте в 2017 году. На отечественном авторынке новинка появилась в марте 2018 года. За первый месяц дилеры продали 193 автомобиля. С момента выхода на рынок новинка разошлась по всему миру в количестве 3 920 экземпляров.

Несмотря на то, что продажи фастбэка стартовали недавно, компания задумалась уже о выпуске новых вариаций KIA Stinger. На сегодняшний день топовое исполнение фастбэка оснащается 370-сильным 6-цилиндровым агрегатом. Вероятно, инженеры могут обустроить новинку 400-сильным мотором, более жесткой подвеской и новыми тормозами.

Выход новых версий KIA Stinger может быть продиктовано результатами продаж, что займет довольно приличное время. А следовательно, не стоит ждать скоро выхода новых модификаций KIA Stinger.