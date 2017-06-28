Новый газовый КАМАЗ протестируют на марафоне "Шелковый путь"

На тренировочном полигоне команды «КАМАЗ-мастер», расположенной в Набережных Челнах, заканчивают производство нового газового КАМАЗ. Новинка в текущем году будет участвовать в международной гонке «Шелковый путь-2018».

Новый спортивный грузовик, работающий на газе, получил обновленный 16-литровый агрегат. Производительность машины уменшилась на 5%, но крутящий момент большегруза остался таким же - 4 000 Нм.

Помимо всего, газодизельный мотор получил турбонаддув с промежуточным воздушным охлаждением, благодаря чему можно увеличить производительность двигателя при одновременном снижении расходов горючого.

Изменения затронули и газовое оборудование «заряженного» тягача. Новую версию оснащается оборудованием третьей генерации, что дает возможность уменшить вес авто. Отмечается, что новинка должна проехать 9 500 км по территориям КНР, Казахстана и РФ.