Седан Subaru WRX сохранит "механику"

В пресс-центре японской автомобилестроительной компании Subaru сообщили, что новая Subaru WRX сохранит механическую КПП. Об этом в интервью рассказал глава североамериканского филиала Subaru Том Долла.

Топ-менеджер проинформировал, что машины Subaru всегда будут оснащаться механическими трансмиссиями, доступными для производительных моделей. Например, новый Subaru Forester предложат с вариатором, а вот Subaru WRX сохранит МКПП. Отмечается, что именно вариатор CVT является наиболее подходящей трансмиссией для Subaru Forester.

Стоит напомнить, что новый «заряженный» седан Subaru WRX разработают с использованием архитектурной платформы SGP. Внешнее оформление новинки будет подобно концепту Subaru Viziv. Силовые параметры новинки пока засекречены, но есть информация, что Subaru WRX выйдет еще в гибридной модификации.