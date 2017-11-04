Редкий спорткар BMW M1 продают за 930 000 долларов
На портале MotorGT выставили на продажу раритетный баварский спорткар BMW M1 AHG Studie 1981 года выпуска за 930 000 долларов. Автомобиль является одной из десяти моделей, оснащенных широким аэродинамическим обвесом и единственным с эксклюзивным типом кузова.
Спорткар исполнен в духе гоночных авто серии Procar BMW M1. Авто, доработкой которых занимались инженеры подразделения AHG Motorsport, получил регулируемую гоночную подвеску, колесные диски BBS размером в 16 дюймов, специальную систему выхлопа, гоночную трансмиссию и 350-сильный силовой агрегат.
Продаваемый спорткар в 2017 году был реставрирован. Мастера восстановили КПП, топливный бак и маслоулавливатель. Кроме этого, замене подверглись проводка, рычаги подвески, водяной насос. Еще внедрили полусликовые шины. Восстановленный BMW M1 проехал всего 48 км.
В январе нынешнего года в США нашли редкий спорткар BMW 328, построенный на облегченной гоночной архитектуре. Шасси применялось в 1937 году в ходе соревнований «24 часа Ле-Мана» Tourist Trophy и Mile Migila.