Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q7‍

Концерн Volkswagen наладил сборку кроссовера Touareg нового поколения в Словакии. Примечательно, в этой стране уже начал работать конфигуратор на официальном сайте немецкой марки.

На рынке Словакии Volkswagen Touareg предлагают по цене от 61 200 евро (около 4 330 000 рублей) за базовую версию. Комплектацию Elegance оценили в 65 540 евро (4 638 000 рублей), тогда как за «топовый» вариант R-Line просят 69 430 евро (4 913 000 рублей).

Пока автомобиль доступен только с 3,0-литровым дизельным турбодвигателем V6 TDI, отдача которого составляет 286 лошадиных сил. В тандеме с агрегатом работают 8-скоростной «автомат» и система привода на четыре колеса. Отметим, что одноплатформенный Audi Q7 оказался доступнее Touareg. Цены на него начинаются от 60 450 евро, однако с 218-сильным вариантом того же мотора.

В начальной комплектации Volkswagen Touareg оснащается светодиодными фонарями, шестью подушками безопасности, климат-контролем на две зоны, передними креслами с обогревом, системой бесключевого доступа в салон, парковочным ассистентом, датчиком дождя, подсветкой салона и 18-дюймовыми дисками. Ожидается, что в будущем Volkswagen запустит продажи более доступных версий кроссовера.